Авария на Дунае: в Венгрии расширили поиски пропавших без вести

По состоянию на субботу, 1 июня, судьба 21-го лица - 19-и пассажиров прогулочного судна и двух членов экипажа - до сих пор остается неизвестной. Поскольку все туристы с этого судна были из Южной Кореи, к спасательной операции присоединились специалисты из этой страны. В субботу поиски проводятся на расстоянии до 50 километров вниз по течению Дуная. Начиная с понедельника венгерские и южнокорейские аквалангисты должны начать обследовать затонувшее судно в поисках погибших - пока условия для подводных поисков на Дунае являются сложными из-за поднятия уровня воды вследствие обильных дождей, сообщает агентство новостей dpa. Эксперты предполагают, что тела погибших могут находиться внутри судна.

К поискам привлечены также спасатели из соседней в Венгрию Сербии, поскольку тела погибших могли быть отнесены течением реки аж территорию этой страны.

В результате столкновения двух судов на реке Дунай вечером 29 мая погибли минимум семь человек. На борту одного из судов, которое перекинулось и затонуло, находились 35 человек: 33 туристов из Южной Кореи и двое членов экипажа из Венгрии. Все семеро погибших - туристы. Причины катастрофы выясняются. 30 мая венгерская полиция задержала капитана круизного лайнера, которым оказался 64-летний украинец.



Как сообщал УНН, Центральный окружной суд Буды в Будапеште арестовал в месяц капитана теплохода Viking Sygin, гражданина Украины Юрия С. в связи с аварией с прогулочным катером на реке Дунай .