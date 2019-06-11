Аварія на Дунаї: Україна допоможе Угорщині та Південній Кореї шукати туристів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна сприятиме Угорщині та Південній Кореї у пошуку туристів, які трагічно загинули під час аварії на Дунаї. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час зустрічі з Послом Республіки Корея в Україні Квон Кі-Чангом, повідомляє УНН з посиланням на МВС України у Facebook.
“Відстань від місця трагедії до кордону з Україною — 1500 км. Після тривалого пошуку тіла загиблих туристів можуть виявити й на території України. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поставив задачу підрозділам системи МВС, які можуть це відслідкувати, активувати роботу на пошук громадян Республіки Корея, тіла яких до цього часу не знайшли. МВС координує дії з Румунською стороною. Ми зробимо все необхідне, щоб допомогти в пошуку загиблих”, — сказав Троян.
Також, повідомили, що наразі тривають пошуки ще чотирьох загиблих.
Нагадаємо, 1 червня, в Угорщині рятувальники та волонтери вирішили розширити територію, на якій вже третю добу ведуться пошуки зниклих безвісти внаслідок зіткнення прогулянкового судна з круїзним лайнером, що сталося ввечері 29 травня в Будапешті на річці Дунай.