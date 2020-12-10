Авария биплана в Тернопольской области: открыли производство и назвали вероятную причину падения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за падения биплана вблизи села Золотая Слобода Козовского района, в результате которого погиб пилот. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Тернопольской области.
"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и спасатели. По предварительной информации, пилот пытался посадить самолет между двумя полями, но не рассчитал на неровности и глубокий ров", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, вероятно, он при снижении зацепил крылом землю и как результат - самолет начало бросать об землю. На момент падения в салоне пассажиров не было, а тело пилота правоохранители обнаружили мертвым в десяти метрах от разбитого воздушного транспорта.
Оперативники устанавливают как и почему оно там оказалось: вылетело ли в результате удара, или вытащили люди, которые пытаясь реанимировать мужчину.
"Пилот - житель Николаевской области, 1980 года рождения. Детали несчастья установит следствие. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 281 часть 3 УК - нарушение правил воздушных полетов, если они повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия", - отмечается в сообщении.
Напомним, в полиции подтвердили информацию о том, что вблизи села Золотая Слобода упал легкомоторный самолет, а пилот погиб.