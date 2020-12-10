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Аварія біплана на Тернопільщині: відкрили провадження й назвали ймовірну причину падіння

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через падіння біплана поблизу села Золота Слобода Козівського району, у результаті якого загинув пілот. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ГУНП у Тернопільській області.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група та рятувальники. За попередньою інформацією, пілот намагався посадити літак між двома полями, але не розрахував на нерівності та глибокий рів", - йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що, ймовірно, він при зниженні зачепив крилом землю і як результат - літак почало кидати об землю. На момент падіння у салоні пасажирів не було, а тіло пілота правоохоронці виявили мертвим за десять метрів від розбитого повітряного транспорту.

Оперативники встановлюють як і чому воно там опинилося: чи вилетіло у результаті удару, чи витягнули люди, намагаючись реанімувати чоловіка.

"Пілот - житель Миколаївської області, 1980 року народження. Деталі нещастя встановить слідство. Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 281 частина 3 ККУ - Порушення правил повітряних польотів, якщо вони спричинили загибель людей, або інші тяжкі наслідки", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, у поліції підтвердили інформацію про те, що поблизу села Золота Слобода впав легкомоторний літак, а пілот загинув.

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