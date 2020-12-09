Поліція з'ясовує обставини падіння біплана на Тернопільщині

“Правоохоронці встановлюють обставини падіння біплана на Тернопільщині. Подія трапилася сьогодні, 9 грудня, поблизу села Золота Слобода Козівського району. За попередніми даними, загинула одна людина. Повідомлення про падіння біплана надійшло до співробітників Козівського відділення поліції близько 17 години від очевидців події. В полі поблизу села Золота Слобода місцеві мешканці побачили, як впав літак”, - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що на місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Раніше УНН повідомляв, що в Тернопільській області впав легкомоторний літак — пілот загинув.