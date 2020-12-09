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Поліція з'ясовує обставини падіння біплана на Тернопільщині

Поліція з'ясовує обставини падіння біплана на Тернопільщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. У поліції підтвердили інформацію про те, що поблизу села Золота Слобода впав легкомоторний літак, а пілот загинув. Наразі встановлюються обставини події. Відповідну заяву зробила пресслужба поліції Тернопільської області, інформує УНН.

“Правоохоронці встановлюють обставини падіння біплана на Тернопільщині. Подія трапилася сьогодні, 9 грудня, поблизу села Золота Слобода Козівського району. За попередніми даними, загинула одна людина. Повідомлення про падіння біплана надійшло до співробітників Козівського відділення поліції близько 17 години від очевидців події. В полі поблизу села Золота Слобода місцеві мешканці побачили, як впав літак”, - повідомили правоохоронці.

Зазначається, що на місце виїхала слідчо-оперативна група. Поліцейські виявили літак з розбитою кабіною та відірваним мотором, а поблизу тіло людини.

Раніше УНН повідомляв, що в Тернопільській області впав легкомоторний літак — пілот загинув.

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