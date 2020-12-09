Полиция выясняет обстоятельства падения биплана в Тернопольской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. В полиции подтвердили информацию о том, что вблизи села Золотая Слобода упал легкомоторный самолет, а пилот погиб. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Соответствующее заявление сделала пресс-служба полиции Тернопольской области, информирует УНН.
"Правоохранители устанавливают обстоятельства падения биплана в Тернопольской области. Происшествие случилось сегодня, 9 декабря, вблизи села Золотая Слобода Козовского району. По предварительным данным, погиб один человек. Сообщение о падении биплана поступило к сотрудникам Козовского отделения полиции около 17 часов от очевидцев происшествия. В поле возле села Золотая Слобода местные жители увидели, как упал самолет", - сообщили правоохранители.
Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолёт с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.
Ранее сообщал УНН, что в Тернопольской области упал легкомоторный самолет - пилот погиб.