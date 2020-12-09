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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 69316 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 91760 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114375 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149547 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198145 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194612 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 281639 просмотра

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Полиция выясняет обстоятельства падения биплана в Тернопольской области

Полиция выясняет обстоятельства падения биплана в Тернопольской области

Киев  •  УНН

 • 10607 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В полиции подтвердили информацию о том, что вблизи села Золотая Слобода упал легкомоторный самолет, а пилот погиб. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Соответствующее заявление сделала пресс-служба полиции Тернопольской области, информирует УНН.

"Правоохранители устанавливают обстоятельства падения биплана в Тернопольской области. Происшествие случилось сегодня, 9 декабря, вблизи села Золотая Слобода Козовского району. По предварительным данным, погиб один человек. Сообщение о падении биплана поступило к сотрудникам Козовского отделения полиции около 17 часов от очевидцев происшествия. В поле возле села Золотая Слобода местные жители увидели, как упал самолет", - сообщили правоохранители.

Отмечается, что на место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские обнаружили самолёт с разбитой кабиной и оторванным мотором, а вблизи тело человека.

Ранее сообщал УНН, что в Тернопольской области упал легкомоторный самолет - пилот погиб.

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