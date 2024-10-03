Аварийные отключения на Харьковщине и Полтавщине отменили
Киев • УНН
Укрэнерго сообщило об отмене аварийных отключений электроэнергии в Харьковской и Полтавской областях.
Аварийные отключения электроэнергии в Харьковской и Полтавской областях отменили, сообщили в четверг в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.
Детали
«Аварийные отключения на Харьковщине и Полтавщине - отменены», - сообщили в Укрэнерго.
Ранее
В Укрэнерго сообщали, что из-за последствий обстрелов, для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго, с 10:15 в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения.
В Киевской, Одесской и Прикарпатье из-за атаки рф дронами есть повреждения линий и оборудования подстанций, энергосистему держат сбалансированной - Минэнерго3 октября 2024, 08:12 • 5136 просмотров