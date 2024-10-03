Аварийные отключения на Харьковщине и Полтавщине отменили

Аварийные отключения электроэнергии в Харьковской и Полтавской областях отменили, сообщили в четверг в НЭК «Укрэнерго», пишет УНН.

Детали

«Аварийные отключения на Харьковщине и Полтавщине - отменены», - сообщили в Укрэнерго.

Ранее

В Укрэнерго сообщали, что из-за последствий обстрелов, для недопущения перегрузки оборудования и снижения напряжения в сетях облэнерго, с 10:15 в части Харьковской и Полтавской областей введены аварийные отключения.

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