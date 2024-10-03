Аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасували
Київ • УНН
Укренерго повідомило про скасування аварійних відключень електроенергії в Харківській та Полтавській областях.
Аварійні відключення електроенергії в Харківській та Полтавській областях скасували, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.
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"Аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині - скасовані", - повідомили в Укренерго.
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В Укренерго повідомляли, що через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення.
На Київщині, Одещині та Прикарпатті через атаку рф дронами є пошкодження ліній та обладнання підстанцій, енергосистему тримають збалансованою - Міненерго03.10.24, 11:12 • 19538 переглядiв