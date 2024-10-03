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Аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасували

Аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині скасували

Київ • УНН

 • 14519 перегляди

Укренерго повідомило про скасування аварійних відключень електроенергії в Харківській та Полтавській областях.

Аварійні відключення електроенергії в Харківській та Полтавській областях скасували, повідомили у четвер у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Деталі

"Аварійні відключення на Харківщині та Полтавщині - скасовані", - повідомили в Укренерго.

Раніше

В Укренерго повідомляли, що через наслідки обстрілів, для недопущення перевантаження обладнання та зниження напруги в мережах обленерго, з 10:15 у частині Харківської та Полтавської областей запроваджені аварійні відключення.

На Київщині, Одещині та Прикарпатті через атаку рф дронами є пошкодження ліній та обладнання підстанцій, енергосистему тримають збалансованою - Міненерго03.10.24, 11:12 • 19538 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономіка
poltavska-oblastПолтавська область
ukrenerhoУкренерго
kharkivХарків

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