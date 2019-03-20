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Аваков: Я не вижу рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах

Киев • УНН

 • 10331 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр МВД Украины.

Аваков: Я не вижу рисков в схемах "мертвых душ" на президентских выборах

"Умершие. К сожалению, их много. Они находятся в реестре избирателей, но в реестре голосующих их быть не должно. Если вы вдруг увидели, что сосед ваш в списке, а он умер, то вы должны сказать об этом членам комиссии. Может быть такое, что в переходный период сам реестр немножко тормозит", - заявил министр.

Он добавил, что "если на выборах вы увидели, что под именем уже умершего человека стоит отметка голосования, то об этом нужно сообщить полицейскому, который стоит на выходе с участка".

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Напомним, Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что 31 марта МВД проверит реестр избирателей на предмет пребывания граждан в Украине.

Как сообщал УНН, Аваков заявил о массовом подкупе избирателей с помощью админресурса.

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