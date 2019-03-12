Аваков заявив про масовий підкуп виборців за допомогою адмінресурсу

“Я наведу приклад однієї кримінальної справи, яка розслідується у Василькові Київської області. Є таке українське слово — „турбота“. Для мене турбота — це сім’я, затишок, батьки. А тут „турбота“, це мерзота. Наймаються одним із штабів провладного кандидата агітатори. Вони вибирають 100 чоловік, як правило найбідніших. Йдуть до цих сотні чоловік в квартири. Запитують: „А ви готові підтримати нашого кандидата, ми готові вам допомогти“. І з тих 100 чоловік, 30 говорить: „Так, ми готові“.

Цих людей записують у список. Після чого йдуть в райраду або органи соцзабезпечення по програмі „Турбота“, яка закладена в нашому з вами бюджеті, і кажуть: „Так, у тебе товариш начальник райради, соцзабезпечення, мер, голова райадміністрації, закладено в бюджеті?“. Ті відповідають: „Так, закладено“. „Значить, будь-ласка, ось тобі списочок, ось цим тридцяти, які нам сказали „Так“ — по тисячі гривень“. „Так“ говорить адмінресурс в особі голови райадміністрації, мера або якогось сільського голови і людям виплачують по тисячі гривень.

При цьому до цих бабусь чи бідних людей надходить дзвінок: „Вітаємо, ми зі штабу такого-то, ми свого слова дотримались. Ви ж отримали тисячу гривень? Ми чекаємо, що ви теж проголосуєте за нашого кандидата“.

Ось це що таке? Це відбувається по всій країні. Київська область — більше всіх, місто Київ, Одеса, Одеська область. У моїй рідній Харківській області це є”, — розповів міністр.

Він також назвав мерзотним явище, коли з бюджету забезпечують купівлю голосів.

“Це нечувана мерзота. З цим не можна миритись за жодних обставин. Я прошу кожного. Якщо гроші до вас вже прийшли, звичайно беріть їх, бо це бюджетні кошти. Це гроші народні, бюджетні і їх потрібно забирати. Але ж, Боже мій, в жодному разі не вступайте в цей зв‘язок, бо як тільки ви вступили, ви стали суб‘єктом кримінальної справи. У більшості випадків постраждають люди, а не цей політик, який їм це пропонує”, — резюмував міністр.

Як повідомляв УНН, Аваков заявив, що на цих виборах правоохоронці не сприятимуть жодному з кандидатів.