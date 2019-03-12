На цих виборах правоохоронці не сприятимуть жодному з кандидатів - Аваков

“До виборів 20 днів і потихеньку у нас весь політикум та суспільство сходять з глузду і кожен переходить свої червоні лінії — кандидати, їхні команди, громадськість, радикали. І кожен вважає, що йому це точно можна. Жодна хороша справа через підлість не робиться. Не через підкинуті газетки, ні через мережу, яка скуповує голоси, не через гроші. У міністерства внутрішніх справ дуже складна ситуація в ці дні, в Нацполіціі, бо ми задовго до виборів зібрались, сіли, поговорили між собою і прийняли рішення, що ці вибори ми проведемо незвично. Не так як у нас раніше бували вибори. На цих виборах Національна поліція, Міністерство внутрішніх справ не будуть сприяти жодному з кандидатів у його виборчій агітаціі, не будуть забезпечувати організацію тих чи інших хотілок... Ми будемо спокійні і спокійно зробимо свою роботу, навіть, у той момент, коли нас будуть дискредитувати. На це ви можете розраховувати”, — заявив міністр.

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Він також наголосив, що у його відомства є дві ключові функції на цих виборах.

“Перша функція — забезпечити нормальне голосування в день голосування: так, щоб ніякі радикали не переходили межі, щоб не захоплювали дільниці, не підмішували бюлетені, щоб не крали урни і друга функція — забезпечити нормальний процес агітаціі”, — резюмував Аваков.

Як повідомляв УНН, Аваков застеріг "Нацдружини" від силових методів на виборах.