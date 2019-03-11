Аваков не побачив російського сліду в акції "Нацкорпусу"

На запитання ведучого як він може прокоментувати заяву БПП про те, що нібито ця акція мала російський слід, міністр відповів:

“Все менше мені б хотілось коментувати якусь партію. Я скажу те, що думаю я — Міністр внутрішніх справ. Я був дуже злий по факту цієї ситуації. Злий тому, що це була не звичайна акція. На чолі цієї акції в Черкасах стояв молодий хлопець, якого я знаю особисто. Він воював у добровольчому батальйоні „Азов“. Має бойовий орден. Приймав участь у боях під Іловайськом, Широкіно, Маріуполем. І ці молоді люди вирішили у своєму гніві, що вони можуть переступати межу. Через це я був дуже злий. Навіть, якщо ти правий і йдеш з антикорупційними гаслами, говориш правду і щиро чогось вимагаєш, ти не можеш говорити про один злочин і чинити інший. Це найбільша проблема, яка у нас була в той день. І це не проблема синців, порізів чи газу, якого наковталися поліцейські. Я у таких випадках кажу: не з цукру, не розчинимось. Хоча неправильно — нападати на поліцейських. Цього робити не можна і ми ніколи не будемо з цим миритись. Проблема у тому, що в нашому суспільстві є таке питання, що для мене правила неписані. Якщо правила неписані, ми завжди будемо жити у ненависті. Нам непотрібна спіраль ненависті”, — заявив він.

Ведучий запитав, чи вбачає очільник МВС російський слід в акції Національного корпусу.

“Це нісенітниця, я вважаю”, — відповів Аваков.

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Як повідомляв УНН, внаслідок сутички у Черкасах між представниками Національного корпусу та поліцейськими, які несли службу із забезпечення громадського порядку, до лікарні звернулися 22 поліцейських, 19 з них — госпіталізували.

Станом на ранок, працівники поліції перебували у стабільному стані.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Додається, що у рамках розслідування кримінальних проваджень стосовно сутичок на площі Дружби народів в Черкасах затримано двох осіб.