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Аваков не увидел российского следа в акции "Нацкорпуса"

Аваков не увидел российского следа в акции "Нацкорпуса"

Киев  •  УНН

 • 11536 просмотра

КИЕВ. 12 марта УНН. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире программы “Свобода слова” заявил о том, что был очень зол из-за акции “Нацкорпуса”, которая состоялась в минувшую субботу в Черкассах, сообщает УНН.

На вопрос ведущего, как он может прокомментировать заявление БПП о том, что, якобы эта акция имела российский след, министр ответил:

“Все меньше мне бы хотелось комментировать какую-то партию. Я скажу то, что думаю я — Министр внутренних дел. Я был очень зол по факту этой ситуации. Злой том, что это была не обычная акция. Во главе этой акции в Черкассах стоял молодой парень, которого я знаю лично. Он воевал в добровольческом батальоне „Азов“. Имеет боевой орден. Принимал участие в боях под Иловайск, Широкино, Мариуполем. И эти молодые люди решили в своем гневе, что они могут переступать черту. Поэтому я был очень зол. Даже если ты прав и идешь с антикоррупционными лозунгами, говоришь правду и искренне чего-то требуешь, ты не можешь говорить об одном преступлении и совершать другое. Это самая большая проблема, которая у нас была в тот день. И это не проблема синяков, порезов или газа, которого наглотались полицейские. Я в таких случаях говорю: не из сахара, не растаем. Хотя неправильно — нападать на полицейских. Этого делать нельзя и мы никогда не будем с этим мириться. Проблема в том, что в нашем обществе есть такой вопрос, что для меня правила неписаные. Если правила неписаные, мы всегда будем жить в ненависти. Нам не нужна спираль ненависти”, — заявил он.

Ведущий спросил, видит ли глава МВД российский след в акции Национального корпуса.

“Это чушь, я считаю”, — ответил Аваков.

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Как сообщал УНН, в результате столкновения в Черкассах между представителями Национального корпуса и полицейскими, которые несли службу по обеспечению общественного порядка, в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них — госпитализированы.

По состоянию на утро, работники полиции находились в стабильном состоянии.

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Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Добавляется, что в рамках расследования уголовных производств в отношении столкновений на площади Дружбы народов в Черкассах задержали двух человек.

Украинские Национальные Новости

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