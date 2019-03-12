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На этих выборах правоохранители не будут способствовать ни одному из кандидатов - Аваков

На этих выборах правоохранители не будут способствовать ни одному из кандидатов - Аваков

Киев  •  УНН

 • 7271 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. На этих выборах правоохранители не будут способствовать ни одному из кандидатов в президенты. Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает УНН.

"До выборов 20 дней и потихоньку у нас весь политикум и все общество сходят с ума и каждый переходит свои красные линии - кандидаты, их команды, общественность, радикалы. И каждый считает, что ему это точно нельзя. Ни одно хорошее дело через подлость не делается. Не из-за подброшенных газетки, ни через сеть, которая скупает голоса, не из денег. У министерства внутренних дел очень сложная ситуация в эти дни, в Нацполиции, потому что мы задолго до выборов собрались, сели, поговорили между собой и решили, что эти выборы мы проведем необычно. Не так как у нас раньше бывали выборы. На этих выборах Национальная полиция, Министерство внутренних дел не будут способствовать ни одному из кандидатов в его избирательной агитации, не будут обеспечивать организацию тех или иных хотелок ... Мы будем спокойны и спокойно сделаем свою работу даже в тот момент, когда нас будут дискредитировать. На это можно рассчитывать", - заявил министр.

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Он также отметил, что у его ведомства есть две ключевые функции на этих выборах.

"Первая функция - обеспечить нормальное голосования в день голосования: так, чтобы никакие радикалы не переходили границы, чтобы не захватывали участки, не подмешивали бюллетени, чтобы не воровали урны и вторая функция - обеспечить нормальный процесс агитации", - резюмировал Аваков.

Как сообщал УНН, Аваков предостерег "Нацдружины" от силовых методов на выборах.

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