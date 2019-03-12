Аваков заявил о массовом подкупе избирателей при помощи админресурса

“Я приведу пример одного уголовного дела, которое расследуется в Василькове Киевской области. Есть такое слово — „забота“. Для меня забота — это семья, уют, родители. А здесь „забота“, это мерзость. Нанимаются одним из штабов провластного кандидата агитаторы. Они выбирают 100 человек, как правило бедных. Идут до сих сотни человек в квартиры. Спрашивают: „А вы готовы поддержать нашего кандидата, мы готовы вам помочь“. И с тех 100 человек, 30 говорит: „Да, мы готовы“.

Этих людей записывают в список. После чего идут в райсовет или органы соцобеспечения по программе „Забота“, которая заложена в нашем с вами бюджете, и говорят: „Да, у тебя товарищ начальник райсовета, соцобеспечения, мэр, председатель райадминистрации, заложено в бюджете?“. Те отвечают: „Да, заложено“. „Значит, пожалуйста, вот тебе список, вот этим тридцати, которые нам сказали „Да“- по тысяче гривен“. „Да“ говорит админресурс в лице председателя райадминистрации, мэра или какого-то сельского головы и людям выплачивают по тысяче гривен.

При этом к этим бабушкам или бедным людям поступает звонок: „Здравствуйте, мы из штаба такого-то, мы свое слово сдержали. Вы же получили тысячу гривен? Мы ожидаем, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата“.

Вот это что такое? Это происходит по всей стране. Киевская область — более всех, город Киев, Одесса, Одесская область. В моей родной Харьковской области это”, — рассказал министр.

Он также назвал гнусным явление, когда из бюджета обеспечивают покупку голосов.

“Это неслыханная мерзость. С этим нельзя мириться ни при каких обстоятельствах. Я прошу каждого. Если деньги к вам уже пришли, конечно берите их, потому что это бюджетные средства. Это деньги народные, бюджетные и их нужно убирать. Но, Боже мой, ни в коем случае не вступайте в эту связь, а как только вы вступили, вы стали субъектом уголовного дела. В большинстве случаев пострадают люди, а не этот политик, который им это предлагает”, — резюмировал министр.

Как сообщал УНН, Аваков заявил, что на этих выборах правоохранители не будут способствовать ни одному из кандидатов.