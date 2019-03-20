Аваков: Я не бачу ризиків в схемах "мертвих душ" на президентських виборах

“Померлі. На жаль, їх багато. Вони знаходяться у реєстрі виборців, але в реєстрі голосуючих їх бути не повинно. Якщо ви раптом побачили, що сусід ваш є в списку, а він помер, то ви повинні сказати про це членам комісії. Може бути таке, що в перехідний період сам реєстр трошки гальмує”, — заявив міністр.

Він додав, що “якщо на виборах ви побачили, що під ім’ям вже померлої людини стоїть позначка голосування, то про це потрібно повідомити поліцейському, який стоїть на виході з дільниці”.

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Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 31 березня МВС перевірить реєстр виборців на предмет перебування громадян в Україні.

Як повідомляв УНН, Аваков заявив про масовий підкуп виборців за допомогою адмінресурсу.

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