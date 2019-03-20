У день виборів МВС звірить перебування громадян України з реєстром виборців
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що 31 березня МВС перевірить реєстр виборців на предмет перебування громадян в Україні. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Зараз близько 5 мільйонів людей працює за кордоном. Хтось буде голосувати у посольстві, невелика частина приїде проголосувати в Україну. Але більшість не буде. Що із цим робити? Тут важливо розуміти, що коли член комісії видає бюлетень для голосування громадянину, то він розписується і видно, хто видавав. Якщо ти видав документ не самому громадянину, а його родичам, а сам він за кордоном, то це легко перевірити”, — заявив міністр.
Він додав, що “Державна прикордонна служба України, маючи реєстр виборців, зможе перевірити факт фізичної наявності особи на території України”.
“Ця процедура може зайняти кілька днів. Проте ми побачимо, до прикладу, що певний громадянин на цей момент був в Іспанії, але проголосував у Яремчі. Це буде означати 5 років тюрми для тієї людини, яка видала цей бюлетень. Я думаю, що ніякі 200 грн цього не варті”, — резюмував Аваков.
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Нагадаємо, Аваков заявив про масовий підкуп виборців за допомогою адмінресурсу.
Як повідомляв УНН, Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук закликала зареєстрованих офіційних спостерігачів від громадських організацій об’єднати зусилля, аби не допустити насильства та протистояння на президентських виборах 31 березня 2019 року.