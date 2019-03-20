Масовий підкуп виборців: на дорозі обшукали Lаnd Rover і вилучили 2,5 млн грн

КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні на 375 кілометрі автомобільної дороги Київ-Чоп проведено невідкладний обшук автомобіля марки Lаnd Rover. Під час даної слідчої дії виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 2,5 млн грн. Про це повідомила речниця Генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що йдеться про діяльність злочинної організації, метою діяльності якої є масовий підкуп виборців, передає УНН.