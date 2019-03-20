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Масовий підкуп виборців: на дорозі обшукали Lаnd Rover і вилучили 2,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Сьогодні на 375 кілометрі автомобільної дороги Київ-Чоп проведено невідкладний обшук автомобіля марки Lаnd Rover. Під час даної слідчої дії виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 2,5 млн грн. Про це повідомила речниця Генерального прокурора Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що йдеться про діяльність злочинної організації, метою діяльності якої є масовий підкуп виборців, передає УНН.

Масовий підкуп виборців: на дорозі обшукали Lаnd Rover і вилучили 2,5 млн грн

"...на 375 кілометрі автомобільної дороги Київ-Чоп (неподалік м. Дубно, Рівненської області) проведено невідкладний обшук автомобіля марки Lаnd Rover. Під час даної слідчої дії виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 2,5 млн грн і мобільний телефон водія, громадянина Т.", - написала Сарган.

За її словами, також цього дня проведено невідкладний обшук квартири у м. Дубно Рівненської області, у якій тимчасово проживав громадянин Т.

Слідчі дії тривають, додала Сарган.

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Нагадаємо, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у 2018 році на території України створено злочину організацію, метою діяльності якої є масовий підкуп виборців та фальсифікація результатів виборів 31.03.2019 Президента України.

Відповідно до розробленого плану у регіонах України, паралельно з офіційними осередками однієї із політичних партій, конспіративно, створено тіньову мережу за принципом “піраміди”: керівник штабу виборчого округу — керівник сектору — старший виборчої дільниці — спостерігач — агітатор — виборець, завданням якої є підкуп виборців.

Фінансування вказаної діяльності здійснюється із порушенням вимог статті 43 Закону України “Про вибори Президента України”, тобто порядку фінансування політичної партії, передвиборчої агітації.

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