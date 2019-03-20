Массовый подкуп избирателей: на дороге обыскали Lаnd Rover и изъяли 2,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Сегодня на 375 километре автомобильной дороги Киев-Чоп провели неотложный обыск автомобиля марки Lаnd Rover. Во время данного следственного действия обнаружены и изъяты денежные средства в размере 2,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook, отметив, что речь идет о деятельности преступной организации, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей, передает УНН.
"... на 375 километре автомобильной дороги Киев-Чоп (около г. Дубно, Ровенской области) проведено неотложный обыск автомобиля марки Lаnd Rover. Во время данного следственного действия обнаружены и изъяты денежные средства в размере 2,5 млн грн и мобильный телефон водителя гражданина Т.", - написала Сарган.
По ее словам, также в этот день проведено неотложный обыск квартиры в г. Дубно Ровенской области, в которой временно проживал гражданин Т.
Следственные действия продолжаются, добавила Сарган.
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Напомним, что Генеральной прокуратурой Украины осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, сведения о котором внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 УК Украины.
Досудебным расследованием в уголовном производстве установлено, что в 2018 году на территории Украины создана преступная организация, целью деятельности которой является массовый подкуп избирателей и фальсификация результатов выборов 31.03.2019 Президента Украины.
Согласно разработанному плану в регионах Украины, параллельно с официальными центрами одной из политических партий, конспиративно, создано теневую сеть по принципу "пирамиды": руководитель штаба избирательного округа - руководитель сектора - старший избирательного участка - наблюдатель - агитатор - избиратель, задачей которой является подкуп избирателей.
Финансирование указанной деятельности осуществляется с нарушением требований статьи 43 Закона Украины "О выборах Президента Украины", то есть порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации.