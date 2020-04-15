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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Аваков назвал пункты пропуска, которые закрывают на границе

Аваков назвал пункты пропуска, которые закрывают на границе

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Среди пунктов пропуска, которые предлагается закрыть на границе Украины согласно новому решению правительства - Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны. Об этом во время заседания правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает корреспондент УНН.

"Мы предлагаем внести изменения в 288 постановление о расширении перечня временно закрытых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, прекращение в них пешеходного сообщения. Так, в частности мы предлагаем закрыть пункты пропуска Устилуг, Смильница, Грушев, Угринов, Солотвино, Кельменцы, Бронница, Сокиряны, Паланка и Новые Трояны", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это - автомобильные и автомобильно-пешеходные пункты пропуска.

Правительство поддержало соответствующий проект решения.

Напомним, 15 апреля правительство решило закрыть еще 10 пунктов пропуска на границе.

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