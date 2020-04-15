Аваков назвав пункти пропуску, які закривають на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Серед пунктів пропуску, які пропонується зачинити на кордоні Україні згідно з новим рішенням уряду - Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни. Про це під час засідання уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент УНН.
“Ми пропонуємо внести зміни до 288 постанови щодо розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, припинення в них пішохідного сполучення. Так, зокрема ми пропонуємо зачинити пункти пропуску Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни”, — сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
З його слів, це — автомобільні та автомобільно-пішохідні пункти пропуску.
Уряд підтримав відповідний проект рішення.
Нагадаємо, 15 квітня уряд вирішив закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні.