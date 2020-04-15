Аваков назвав пункти пропуску, які закривають на кордоні

“Ми пропонуємо внести зміни до 288 постанови щодо розширення переліку тимчасово закритих пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, припинення в них пішохідного сполучення. Так, зокрема ми пропонуємо зачинити пункти пропуску Устилуг, Смільниця, Грушів, Угринів, Солотвино, Кельменці, Бронниця, Сокиряни, Паланка і Нові Трояни”, — сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

З його слів, це — автомобільні та автомобільно-пішохідні пункти пропуску.

Уряд підтримав відповідний проект рішення.

Нагадаємо, 15 квітня уряд вирішив закрити ще 10 пунктів пропуску на кордоні.