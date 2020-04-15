Уряд закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Уряд закриває 10 пунктів пропуску на кордоні України з Молдовою, Польщею, Румунією для того, аби мінімізувати сполучення. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.
“Закриваємо 10 пунктів пропуску на кордоні з Молдовою, Польщею, Румунією для того, щоб мінімізувати сполучення. Наскільки ми знаємо, максимально скоротився потік громадян, і ці пункти пропуску можна закривати для підвищення безпеки на весь період проведення карантинних заходів”, — зазначив він.
Водночас, народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив у своєму Telegram-каналі перелік ПП, які закриваються.
Нагадаємо, з 7 квітня державний кордон України і так можна було перетнути лише автотранспортом і лише у 19 пунктах пропуску. При цьому, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.