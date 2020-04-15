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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 49876 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 58659 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Правительство закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе

Правительство закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе

Киев  •  УНН

 • 19789 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Правительство закрывает 10 пунктов пропуска на границе Украины с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Закрываем 10 пунктов пропуска на границе с Молдовой, Польшей, Румынией для того, чтобы минимизировать сообщение. Насколько мы знаем, максимально сократился поток граждан, и эти пункты пропуска можно закрывать для повышения безопасности на весь период проведения карантинных мероприятий", - отметил он.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал в своем Telegram-канале перечень ПП, которые закрываются.

Напомним, с 7 апреля государственную границу Украины и так можно было пересечь только автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. При этом, ни одного пункта пропуска на государственной границе, где осуществляется пешеходное сообщение, нет.

Украинские Национальные Новости

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