Атака рф по Прилуках беспилотниками: подтверждено поарнение 9-х людей

Внаслідок атаки росії по території Чернігівської області станом на 13:30 відомо про 9 поранених. Передає УНН з посиланням на голову ОДА Чернігівської області В'ячеслава Чауса.

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Внаслідок атаки по Прилуках всього загинуло п’ятеро людей. Станом на зараз відомо про 9 поранених, серед них - 5-річна дитина - медики надають всім необхідну допомогу. У місті багато руйнувань. Вщент знищені 2 житлові будинки. - передає керівник ОДА Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

За офіційними даними, один із безпілотників рф влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.

Чоловік втратив родину. Загинула його дружина, донька й онук. Донька була патрульною поліцейською. Онуку був всього рік.

Нагадаємо

У Прилуках оголошено дні жалоби через смертельну атаку дронів, яка забрала життя п'ятьох людей.

Вночі 5 червня росіяни атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною.