Атака рф по Прилуках безпілотниками: підтверджено поарнення 9-х людей
Київ • УНН
Внаслідок атаки росіян на Прилуки загинуло п'ятеро людей, серед них однорічна дитина. Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної частини, забравши життя його родини.
Внаслідок атаки росії по території Чернігівської області станом на 13:30 відомо про 9 поранених. Передає УНН із посиланням на голову ОДА Чернігівської області В'ячеслава Чауса.
Деталі
Внаслідок атаки по Прилуках всього загинуло п’ятеро людей. Станом на зараз відомо про 9 поранених, серед них - 5-річна дитина - медики надають всім необхідну допомогу. У місті багато руйнувань. Вщент знищені 2 житлові будинки.
За офіційними даними, один із безпілотників рф влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.
Чоловік втратив родину. Загинула його дружина, донька й онук. Донька була патрульною поліцейською. Онуку був всього рік.
Нагадаємо
У Прилуках оголошено дні жалоби через смертельну атаку дронів, яка забрала життя п'ятьох людей.
Вночі 5 червня росіяни атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною.