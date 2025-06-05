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Атака рф по Прилуках безпілотниками: підтверджено поарнення 9-х людей

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Внаслідок атаки росіян на Прилуки загинуло п'ятеро людей, серед них однорічна дитина. Один з дронів влучив у будинок начальника пожежної частини, забравши життя його родини.

Атака рф по Прилуках безпілотниками: підтверджено поарнення 9-х людей

Внаслідок атаки росії по території Чернігівської області станом на 13:30 відомо про 9 поранених. Передає УНН із посиланням на голову ОДА Чернігівської області В'ячеслава Чауса. 

Деталі

Внаслідок атаки по Прилуках всього загинуло п’ятеро людей. Станом на зараз відомо про 9 поранених, серед них - 5-річна дитина - медики надають всім необхідну допомогу. У місті багато руйнувань. Вщент знищені 2 житлові будинки. 

- передає керівник ОДА Чернігівської області В'ячеслав Чаус.

За офіційними даними, один із безпілотників рф влучив у будинок начальника місцевої пожежної частини.  

Чоловік втратив родину. Загинула його дружина, донька й онук. Донька була патрульною поліцейською. Онуку був всього рік.

Нагадаємо

У Прилуках оголошено дні жалоби через смертельну атаку дронів, яка забрала життя п'ятьох людей.

Вночі 5 червня росіяни атакували Прилуки дронами, вбивши п'ятьох людей, включно з однорічною дитиною. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Чернігівська область
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