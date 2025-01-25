Атака рф в Киевской области: пострадал 5-летний ребенок
Киев • УНН
В двух районах Киевской области повреждены три многоэтажки и 13 автомобилей в результате вражеского обстрела. 5-летний ребенок получил ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.
В Киевской области в результате ночной атаки российских войск 5-летний ребенок получил ранения и был госпитализирован, повреждены три многоэтажки, было возгорание предприятия, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 12:20 в двух районах области зафиксировано повреждение трех многоэтажных домов, из них 18 квартир. Также повреждены 13 автомобилей. Кроме того, произошло возгорание предприятия, которое было ликвидировано сотрудниками ГСЧС", - говорится в сообщении.
К сожалению, 5-летний ребенок получил ранения. Его госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает
По факту военных преступлений открыто уголовное производство ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
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