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Атака рф в Киевской области: пострадал 5-летний ребенок

Атака рф в Киевской области: пострадал 5-летний ребенок

Киев  •  УНН

 • 3426 просмотра

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В двух районах Киевской области повреждены три многоэтажки и 13 автомобилей в результате вражеского обстрела. 5-летний ребенок получил ранения и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

В Киевской области в результате ночной атаки российских войск 5-летний ребенок получил ранения и был госпитализирован, повреждены три многоэтажки, было возгорание предприятия, сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 12:20 в двух районах области зафиксировано повреждение трех многоэтажных домов, из них 18 квартир. Также повреждены 13 автомобилей. Кроме того, произошло возгорание предприятия, которое было ликвидировано сотрудниками ГСЧС", - говорится в сообщении.

К сожалению, 5-летний ребенок получил ранения. Его госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает

- сообщили в полиции.

По факту военных преступлений открыто уголовное производство ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Над Украиной сбили обе запущенные рф ракеты и 46 из 61 дрона25.01.25, 09:51 • 19326 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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