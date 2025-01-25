Атака рф на Київщині: постраждала 5-річна дитина

У Київській області внаслідок нічної атаки російських військ 5-річна дитина отримала поранення та була госпіталізована, пошкоджено три багатоповерхівки, було загоряння підприємства, повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

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"Станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, з них 18 квартир. Також пошкоджено 13 автомобілів. Крім того, відбулось загоряння підприємства, яке було ліквідовано працівниками ДСНС", - ідеться у повідомленні.

На жаль, 5-річна дитина отримала поранення. Її госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров'ю постраждалій нічого не загрожує - повідомили у поліції.

За фактом воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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