В Киеве в результате утренней ракетной атаки российских войск, предварительно, погибли 8 человек, еще 15 травмированы, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Предварительно, общее количество погибших 8 человек, еще 15 травмированы - сообщили в ГСЧС в Telegram.

Как сообщается, спасательные работы продолжаются в Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

"Шевченковский район: пожар на площади 1500 кв. м ликвидирован в 11:55. К сожалению, 5 человек погибли и 4 травмированы. Травмированные переданы врачам для дальнейшей госпитализации", - отметили в ГСЧС.

На местах событий работают 213 спасателей и 43 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.