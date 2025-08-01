Атака рф на Киев 31 июля унесла жизни 27 человек
Киев • УНН
Число погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 31 июля достигло 27 человек. Об этом сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.
В Киеве число погибших в результате атаки рф в ночь на 31 июля увеличилось до 27, сообщил в пятницу глава КГВА Тимур Ткаченко в Telegram, пишет УНН.
По состоянию на сейчас количество людей, которых вчера убили россияне, уже 27
По данным ГСЧС, среди 27 жертв 3 детей.
"159 человек пострадали, среди которых 16 детей", - сообщили в ГСЧС.
Аварийно-спасательные работы в Святошинском районе продолжаются. Сейчас спасатели разобрали 70% разрушенных конструкций дома.
Сегодня в Киеве объявлен день траура.
В Киеве 1 августа объявлен Днем траура после массированного обстрела рф31.07.25, 17:16 • 3220 просмотров