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Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 27 людей

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 31 липня досягла 27 осіб. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.

Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 27 людей

У Києві кількість загиблих внаслідок атаки рф у ніч на 31 липня збільшилася до 27, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.

Станом на зараз кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27

- повідомив Ткаченко.

За даними ДСНС, серед 27 жертв 3 дітей.

"159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей", - повідомили у ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.

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