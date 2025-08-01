Атака рф на Київ 31 липня забрала життя 27 людей
Київ • УНН
Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 31 липня досягла 27 осіб. Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко.
У Києві кількість загиблих внаслідок атаки рф у ніч на 31 липня збільшилася до 27, повідомив у п'ятницю голова КМВА Тимур Ткаченко у Telegram, пише УНН.
Станом на зараз кількість людей, яких вчора вбили росіяни вже 27
За даними ДСНС, серед 27 жертв 3 дітей.
"159 осіб постраждали, серед яких 16 дітей", - повідомили у ДСНС.
Аварійно-рятувальні роботи у Святошинському районі тривають. Наразі рятувальники розібрали 70% зруйнованих конструкцій будинку.
Сьогодні в Києві оголошено день жалоби.
У Києві 1 серпня оголошено Днем жалоби після масованого обстрілу рф31.07.25, 17:16 • 3214 переглядiв