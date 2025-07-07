Атака рф на Харьков под утро оставила уже 29 пострадавших

Число пострадавших в результате атаки рф на Харьков ранее сегодня возросло до 29, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Возросло число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова. За помощью медиков обратились еще 2 человека в Шевченковском районе. Всего на данный момент - 29 пострадавших. Все получают помощь врачей - написал Синегубов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 июля ориентировочно с 5:20 до 5:45 российская армия атаковала Харьков, применив ударные беспилотники, предварительно - типа "Герань-2":

в Шевченковском районе два БпЛА попали в многоэтажный жилой дом - загорелись квартиры;

в Слободском районе получили разрушения магазины, торговые павильоны, здание гражданского предприятия, автомобили, детский сад. В многоэтажках выбиты окна.

Среди пострадавших - трое детей: двое братьев в возрасте 7 и 11 лет, а также трехлетняя девочка.

Дополнение

Как сообщил глава ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 4 населенных пункта Харьковской области. Есть пострадавшие в Харькове и Купянске, в последнем - 73-летняя и 67-летняя женщины, 56-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в селе Терновая пострадали 68-летний и 75-летний мужчины.

Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 КАБ; 5 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Ланцет"; 1 fpv-дрон. Враг атаковал 4 БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова.

По данным Синегубова, в Харькове повреждено общежитие с возгоранием на 8 этаже, многоэтажный дом, супермаркет, кафе, территория детского сада, 2 автомобиля, гараж.

В Чугуевском районе, по словам главы ОВА, "в 7.55 оккупанты нанесли удар, предварительно, баллистической ракетой по территории Малиновской общины". "Повреждена гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала", - указал Синегубов.