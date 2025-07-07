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Атака рф на Харьков под утро оставила уже 29 пострадавших

Киев • УНН

 • 259 просмотра

Число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова возросло до 29 человек, среди них трое детей. Российская армия атаковала город ударными беспилотниками, повредив жилые дома, магазины и детский сад.

Атака рф на Харьков под утро оставила уже 29 пострадавших

Число пострадавших в результате атаки рф на Харьков ранее сегодня возросло до 29, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Возросло число пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова. За помощью медиков обратились еще 2 человека в Шевченковском районе. Всего на данный момент - 29 пострадавших. Все получают помощь врачей

- написал Синегубов.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 7 июля ориентировочно с 5:20 до 5:45 российская армия атаковала Харьков, применив ударные беспилотники, предварительно - типа "Герань-2":

  • в Шевченковском районе два БпЛА попали в многоэтажный жилой дом - загорелись квартиры;
    • в Слободском районе получили разрушения магазины, торговые павильоны, здание гражданского предприятия, автомобили, детский сад. В многоэтажках выбиты окна.

      Среди пострадавших - трое детей: двое братьев в возрасте 7 и 11 лет, а также трехлетняя девочка. 

      Дополнение

      Как сообщил глава ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 4 населенных пункта Харьковской области. Есть пострадавшие в Харькове и Купянске, в последнем - 73-летняя и 67-летняя женщины, 56-летний мужчина. В результате взрыва неизвестного предмета в селе Терновая пострадали 68-летний и 75-летний мужчины.

      Враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения: 1 КАБ; 5 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Ланцет"; 1 fpv-дрон. Враг атаковал 4 БпЛА Шевченковский и Слободской районы Харькова.

      По данным Синегубова, в Харькове повреждено общежитие с возгоранием на 8 этаже, многоэтажный дом, супермаркет, кафе, территория детского сада, 2 автомобиля, гараж.

      В Чугуевском районе, по словам главы ОВА, "в 7.55 оккупанты нанесли удар, предварительно, баллистической ракетой по территории Малиновской общины". "Повреждена гражданская инфраструктура. Информация о пострадавших не поступала", - указал Синегубов.

      Юлия Шрамко

      Юлия Шрамко

      Война
      Олег Синегубов
      Шахед-136
      Украина
      Харьков
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