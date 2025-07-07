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Війська рф у Харкові та Запоріжжі атакували ТЦК та поблизу, є поранені - Сухопутні війська
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Атака рф на Харків під ранок залишила вже 29 постраждалих

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова зросла до 29 осіб, серед них троє дітей. Російська армія атакувала місто ударними безпілотниками, пошкодивши житлові будинки, магазини та дитячий садок.

Атака рф на Харків під ранок залишила вже 29 постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Харків раніше сьогодні зросла до 29, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. По допомогу медиків звернулися ще 2 людей у Шевченківському районі. Загалом на зараз - 29 постраждалих. Усі отримують допомогу лікарів

- написав Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, 7 липня орієнтовно з 5:20 до 5:45 російська армія атакувала Харків, застосувавши ударні безпілотники, попередньо - типу "Герань-2":

  • у Шевченківському районі два БпЛА влучили у багатоповерховий житловий будинок - загорілись квартири;
    • у Слобідському районі зазнали руйнувань магазини, торговельні павільйони, будівля цивільного підприємства, автомобілі, дитячий садок. У багатоповерхівках вибито вікна.

      Серед постраждалих - троє дітей: двоє братів віком 7 і 11 років, а також трирічна дівчинка. 

      Доповнення

      Як повідомив голова ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 4 населені пункти Харківської області. Є постраждалі у Харкові та Куп’янську, в останньому - 73-річна і 67-річна жінки, 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в селі Тернова постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки.

      Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 КАБ; 5 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 fpv-дрон. Ворог атакував 4 БпЛА Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

      За даними Синєгубова, у Харкові пошкоджено гуртожиток із загорянням на 8 поверсі, багатоповерховий будинок, супермаркет, кафе, територію дитячого садка, 2 автомобілі, гараж.

      У Чугуївському районі, зі слів голови ОВА, "о 7.55 окупанти завдали удару, попередньо, балістичною ракетою по території Малинівської громади". "Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила", - вказав Синєгубов.

      Юлія Шрамко

      Юлія Шрамко

      Війна
      Синєгубов Олег Васильович
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