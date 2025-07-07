Атака рф на Харків під ранок залишила вже 29 постраждалих

Кількість постраждалих внаслідок атаки рф на Харків раніше сьогодні зросла до 29, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Зросла кількість постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. По допомогу медиків звернулися ще 2 людей у Шевченківському районі. Загалом на зараз - 29 постраждалих. Усі отримують допомогу лікарів - написав Синєгубов.

За даними Харківської обласної прокуратури, 7 липня орієнтовно з 5:20 до 5:45 російська армія атакувала Харків, застосувавши ударні безпілотники, попередньо - типу "Герань-2":

у Шевченківському районі два БпЛА влучили у багатоповерховий житловий будинок - загорілись квартири;

у Слобідському районі зазнали руйнувань магазини, торговельні павільйони, будівля цивільного підприємства, автомобілі, дитячий садок. У багатоповерхівках вибито вікна.

Серед постраждалих - троє дітей: двоє братів віком 7 і 11 років, а також трирічна дівчинка.

Доповнення

Як повідомив голова ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 4 населені пункти Харківської області. Є постраждалі у Харкові та Куп’янську, в останньому - 73-річна і 67-річна жінки, 56-річний чоловік. Внаслідок вибуху невідомого предмету в селі Тернова постраждали 68-річний і 75-річний чоловіки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 1 КАБ; 5 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 1 fpv-дрон. Ворог атакував 4 БпЛА Шевченківський та Слобідський райони Харкова.

За даними Синєгубова, у Харкові пошкоджено гуртожиток із загорянням на 8 поверсі, багатоповерховий будинок, супермаркет, кафе, територію дитячого садка, 2 автомобілі, гараж.

У Чугуївському районі, зі слів голови ОВА, "о 7.55 окупанти завдали удару, попередньо, балістичною ракетою по території Малинівської громади". "Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Інформація про постраждалих не надходила", - вказав Синєгубов.