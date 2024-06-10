Атака рф на Харьков: из-под завалов деблокируют 75-летнего мужчину

В Харькове после атаки рф из-под завалов дома деблокируют 75-летнего мужчину. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"Спасатели деблокируют еще одного пострадавшего из-под завалов дома. С 75 - летним мужчиной есть связь", - сообщил Синегубов.

Напомним

Как сообщил Терехов, по Харькову было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову возросло до 6. Кроме того, под завалами одного из частных домов могут быть люди.