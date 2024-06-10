Атака рф на Харків: з-під завалів деблоковують 75-річного чоловіка
Київ • УНН
75-річного чоловіка намагаються деблокувати з-під уламків будинку в Харкові після нападу росії.
У Харкові після атаки рф з-під завалів будинку деблокують 75-річного чоловіка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"Рятувальники деблоковують ще одного постраждалого з-під завалів будинку. Із 75-річним чоловіком є звʼязок", - повідомив Синєгубов.
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Як повідомив Терехов, по Харкову було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди.