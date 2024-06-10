Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 6, під завалами будинку можуть бути люди
Київ • УНН
Шестеро людей отримали поранення, а житлові будівлі, гаражі та автомобілі були пошкоджені в результаті ворожих ударів по Харкову, можливо, люди опинилися в пастці під уламками приватного будинку.
Кількість постраждалих у результаті ворожих ударів по Харкову зросла до 6. Крім того, під завалами одного з приватних будинків можуть бути люди, передає УНН із посиланням на міську та обласну владу Харкова.
Деталі
Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок удару по Харкову постраждали шість людей.
"За різними адресами є пошкодження житлових будинків, гаражів та авто. Огляд місць влучань триває", - додав він.
У свою чергу міський голова Херкова Ігор Терехов повідомляє про пошкодження двох приватних будинків, а також про те, що під завалами одного з них можуть бути люди.
"На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби", - додав Терехов.
Нагадаємо
Як повідомив Терехов раніше, по Харкову було три удари КАБами. Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених.