Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 6, под завалами дома могут быть люди

Количество пострадавших в результате вражеских ударов по Харькову возросло до 6. Кроме того, под завалами одного из частных домов могут быть люди, передает УНН со ссылкой на городские и областные власти Харькова.

Детали

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в результате удара по Харькову пострадали шесть человек.

"По разным адресам есть повреждения жилых домов, гаражей и авто. Осмотр мест попаданий продолжается", - добавил он.

В свою очередь городской голова Харькова Игорь Терехов сообщает о повреждении двух частных домов, а также о том, что под завалами одного из них могут быть люди.

"На месте еще одного прилета в Киевском районе города сильно повреждены минимум два частных дома. Под завалами одного из них могут находиться люди. На месте работают все соответствующие службы", - добавил Терехов.

Напомним

Как сообщил Терехов ранее, по Харькову было три удара КАБами. Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых.