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Атака рф на Харьков: по меньшей мере четыре удара, экстренные службы выехали на места попаданий

Киев • УНН

 • 458917 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российские военные нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий",- написал Синегубов.

Он также призвал находиться в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги.

Ранее

В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары по городу.

Добавим

Сейчас по Украине распространяется воздушная тревога.

По данным Воздушных сил, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения.

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