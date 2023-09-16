Атака рф на Харьков: по меньшей мере четыре удара, экстренные службы выехали на места попаданий
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Российские военные нанесли по меньшей мере четыре удара по Харькову. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
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"Оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу Харьков. Экстренные службы выехали на места попаданий",- написал Синегубов.
Он также призвал находиться в укрытиях до отбоя сигнала воздушной тревоги.
Ранее
В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары по городу.
Добавим
Сейчас по Украине распространяется воздушная тревога.
По данным Воздушных сил, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения.