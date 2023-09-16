Атака рф на Харків: щонайменше чотири удари, екстрені служби виїхали на місця влучань

Цитата

"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань",- написав Синєгубов.

Він також закликав перебувати в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги.

Раніше

У Харкові пролунали вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдають ударів по місту.

Додамо

Наразі україною шириться повітряна тривога.

За даними Повітряних сил, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій областях – загроза застосування балістичного озброєння.