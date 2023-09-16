Атака рф на Харків: щонайменше чотири удари, екстрені служби виїхали на місця влучань
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Російські військові завдали щонайменше чотири удари по Харкову. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Цитата
"Окупанти завдали щонайменше 4 удари по місту Харків. Екстрені служби виїхали на місця влучань",- написав Синєгубов.
Він також закликав перебувати в укриттях до відбою сигналу повітряної тривоги.
Раніше
У Харкові пролунали вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдають ударів по місту.
Додамо
Наразі україною шириться повітряна тривога.
За даними Повітряних сил, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій областях – загроза застосування балістичного озброєння.