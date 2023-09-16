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29 березня, 17:57 • 269432 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 354212 перегляди

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Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 331600 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 296924 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 217760 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 202869 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 163450 перегляди

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Окупанти завдають ударів по Харкову - ОВА

Окупанти завдають ударів по Харкову - ОВА

Київ • УНН

 • 526990 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Харкові пролунали вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдають ударів по місту, передає УНН.

Деталі

"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У той же час голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про атаку окупантів.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.

Додамо

Наразі україною шириться повітряна тривога.

За даними Повітряних сил, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій областях – загроза застосування балістичного озброєння.

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