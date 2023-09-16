Окупанти завдають ударів по Харкову - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Харкові пролунали вибухи. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдають ударів по місту, передає УНН.
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"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
У той же час голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про атаку окупантів.
"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.
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Наразі україною шириться повітряна тривога.
За даними Повітряних сил, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій областях – загроза застосування балістичного озброєння.