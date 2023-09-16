Окупанти завдають ударів по Харкову - ОВА

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"У Харкові чутно звуки вибухів. Закликаю усіх бути обережними та знаходитися в укриттях", - повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У той же час голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про атаку окупантів.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов.

Додамо

Наразі україною шириться повітряна тривога.

За даними Повітряних сил, у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій областях – загроза застосування балістичного озброєння.