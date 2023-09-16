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Оккупанты наносят удары по Харькову - ОВА

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары по городу, передает УНН.

Детали

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил об атаке оккупантов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

Добавим

Сейчас по Украине распространяется воздушная тревога.

По данным Воздушных сил, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения.

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