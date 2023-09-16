Оккупанты наносят удары по Харькову - ОВА

Детали

"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил об атаке оккупантов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" - написал Синегубов.

Добавим

Сейчас по Украине распространяется воздушная тревога.

По данным Воздушных сил, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения.