Оккупанты наносят удары по Харькову - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Харькове прогремели взрывы. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, оккупанты наносят удары по городу, передает УНН.
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"В Харькове слышны звуки взрывов. Призываю всех быть осторожными и находиться в укрытиях", - сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил об атаке оккупантов.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях!" - написал Синегубов.
Добавим
Сейчас по Украине распространяется воздушная тревога.
По данным Воздушных сил, в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской областях – угроза применения баллистического вооружения.