Российские войска атаковали "объекты системы передачи электроэнергии" в Житомирской области, где на подстанции отключалось оборудование и несколько воздушных линий, и Черниговской области, где на подстанции повреждено оборудование. Графики отключений электроэнергии будут действовать с 07:00 до 24:00, сообщили в пятницу в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"На сегодня запланировано, что графики почасовых отключений будут применяться с 07:00 до 24:00", - сообщили в министерстве.

Последствия обстрелов

"В Черниговской области в результате атаки БПЛА на подстанции повреждено оборудование и возник пожар, который впоследствии ликвидировали", - указали в Минэнерго.

"В Житомирской области в результате атаки БПЛА на подстанции отключалось оборудование и несколько воздушных линий, что привело к обесточиванию бытовых и промышленных потребителей. Всех потребителей запитали", - отметили в министерстве.

Состояние сетей

В центральном регионе из-за технологических нарушений отключалось оборудование на высоковольтной подстанции. Оборудование включено в работу. Потребители не обесточивались.

В Киевской области из-за технологических нарушений выключалась высоковольтная воздушная линия. При этом обесточивалось несколько подстанций и бытовые потребители Киевской и Черкасской областей. Всех потребителей запитали по резервной схеме.

В Хмельницкой области выключалась высоковольтная воздушная линия, что привело к обесточиванию подстанции, бытовых потребителей, а также железной дороги (нарушений движения поездов не было). Всех потребителей запитали по резервной схеме.

В Днепропетровской области из-за технологических нарушений выключалась высковольтная воздушная линия. В результате обесточились подстанция, бытовые потребители и местная промышленность. Потребители запитаны по резервной схеме.

Чрезвычайные ситуации

В северном регионе на территории высоковольтной подстанции зафиксирована попытка проникновения вооруженного лица. Неизвестный задержан.

В Хмельницкой области 54-летний мастер производственной службы при выполнении работ по проверке и наладке цепей учета электроэнергии приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям. Работник получил ожоги, его доставили в больницу.

В западном регионе 58-летний электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств приблизился на недопустимое расстояние к оборудованию и получил электрические ожоги рук. Он был доставлен скорой помощью в больницу.

Обесточивания

Из-за непогоды на утро обесточены 3 населенных пункта в Одесской области.

Энергетики запитали 753 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий.

Всего из-за боевых действий и технарушений остаются обесточенными 473 населенных пункта.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 14,84 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

Об импорте информации не предоставлено. Экспорта, как указано, не происходит и не предвидится.