Атака по Харькову: большинство попаданий пришлось на промзону

Во время массированного обстрела Холодногорского района Харькова большинство попаданий пришлось на промышленную зону. Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует УНН.

Детали

По его словам, до сих пор есть пожары в складских и производственных помещениях на площади около 2 тысяч квадратных метров. При этом пострадали гражданские предприятия.

В результате взрывов также были повреждены около 20 частных жилых домов. ... Враг применил ударные БПЛА "Герань-2" - уточнил Чубенко.

Он добавил, что по состоянию на три ночи есть данные о восьми травмированных, у которых острая реакция на стресс. Это четыре женщины от 40 до 51 года, мужчина 53 лет, девочка 16 лет, младенец 9 месяцев и мальчик 7 лет.

Напомним

Количество пострадавших в результате ночного обстрела россиянами Харькова возросло до восьми. Среди пострадавших - 9-месячный мальчик. По городу было нанесено 15 ударов беспилотниками.

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