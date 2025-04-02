Атака по Харкову: більшість влучань прийшлися на промзону
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Холодногірського району Харкова пошкоджено промзону та близько 20 будинків. Відомо про вісьмох травмованих, серед них немовля та діти.
Під час масованого обстрілу Холодногірського району Харкова більшість влучань прийшлися на промислову зону. Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, інформує УНН.
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За його словами, досі є пожежі у складських та виробничих приміщеннях на площі близько 2 тисяч квадратних метрів. При цьому постраждали цивільні підприємства.
Внаслідок вибухів також було пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. ... Ворог застосував ударні БПЛА "Гєрань-2"
Він додав, що станом на третю ночі є дані про вісьмох травмований, у яких гостра реакція на стрес. Це чотири жінки від 40 до 51 року, чоловік 53 років, дівчинка 16 років, немовля 9 місяців та хлопчик 7 років.
Нагадаємо
Кількість постраждалих внаслідок нічного обстрілу росіянами Харкова зросла до восьми. Серед постраждалих - 9-місячний хлопчик. По місту було завдано 15 ударів безпілотниками.
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