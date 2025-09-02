Атака на Сумы: в городе масштабный пожар, есть раненые
Киев • УНН
В результате вражеской атаки БпЛА на Сумы в ночь на 2 сентября есть раненые. российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города, вызвав масштабный пожар.
В результате вражеской атаки на Сумы в ночь на 2 сентября есть раненые. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, информирует УНН.
Детали
По его словам, сейчас сохраняется угроза повторного удара.
Два взрыва, которые вы сегодня слышали, - это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. К сожалению, есть раненые люди
В свою очередь руководитель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки в облцентре возник масштабный пожар - российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города.
"Предварительно – без жертв. Последствия атаки выясняются", - написал Григоров.
Напомним
1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате ударов пострадали семеро гражданских.
