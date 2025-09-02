Атака на Сумы: в городе масштабный пожар, есть раненые

$41.320.06
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 16523 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 27097 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39 • 33728 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 179980 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 103761 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 186906 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 194277 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 164282 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 131694 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
публикации
Эксклюзивы
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 27097 просмотра
Для настоящих гурманов: топ рецептов приготовления домашнего майонезаPhoto1 сентября, 09:46 • 71052 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 186906 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиака
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 194277 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения1 сентября, 05:46 • 164282 просмотра
Атака на Сумы: в городе масштабный пожар, есть раненые

Киев • УНН

 • 140 просмотра

В результате вражеской атаки БпЛА на Сумы в ночь на 2 сентября есть раненые. российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города, вызвав масштабный пожар.

Атака на Сумы: в городе масштабный пожар, есть раненые

В результате вражеской атаки на Сумы в ночь на 2 сентября есть раненые. Об этом сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас сохраняется угроза повторного удара.

Два взрыва, которые вы сегодня слышали, - это попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению. К сожалению, есть раненые люди

- написал Кобзарь.

В свою очередь руководитель Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в результате вражеской атаки в облцентре возник масштабный пожар - российские ударные дроны попали по нежилым зданиям в Заречном районе города.

"Предварительно – без жертв. Последствия атаки выясняются", - написал Григоров.

Напомним

1 сентября враг интенсивно атаковал гражданскую инфраструктуру Сумщины. В результате ударов пострадали семеро гражданских.

Россия атаковала Сумскую область, повреждена гражданская инфраструктура – ОВА31.08.25, 23:15 • 3506 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Сумы