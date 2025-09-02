$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитись
1 вересня, 15:53
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіаку
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересня
Атака на Суми: у місті масштабна пожежа, є поранені

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Суми в ніч на 2 вересня є поранені. російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста, спричинивши масштабну пожежу.

Атака на Суми: у місті масштабна пожежа, є поранені

Внаслідок ворожої атаки на Суми в ніч на 2 вересня є поранені. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зараз зберігається загроза повторного удару.

Два вибухи, які ви сьогодні чули, - це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. На жаль, є поранені люди

- написав Кобзар.

У свою чергу керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки у облцентрі виникла масштабна пожежа - російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

"Попередньо – без жертв. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав Григоров.

Нагадаємо

1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ударів постраждали семеро цивільних.

росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА31.08.25, 23:15 • 3502 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Суми