Атака на Суми: у місті масштабна пожежа, є поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Суми в ніч на 2 вересня є поранені. російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста, спричинивши масштабну пожежу.
Внаслідок ворожої атаки на Суми в ніч на 2 вересня є поранені. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, інформує УНН.
Деталі
За його словами, зараз зберігається загроза повторного удару.
Два вибухи, які ви сьогодні чули, - це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. На жаль, є поранені люди
У свою чергу керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки у облцентрі виникла масштабна пожежа - російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.
"Попередньо – без жертв. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав Григоров.
Нагадаємо
1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ударів постраждали семеро цивільних.
