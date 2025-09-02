Атака на Суми: у місті масштабна пожежа, є поранені

Внаслідок ворожої атаки на Суми в ніч на 2 вересня є поранені. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зараз зберігається загроза повторного удару.

Два вибухи, які ви сьогодні чули, - це влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. На жаль, є поранені люди - написав Кобзар.

У свою чергу керівник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що внаслідок ворожої атаки у облцентрі виникла масштабна пожежа - російські ударні дрони влучили по нежитлових будівлях у Зарічному районі міста.

"Попередньо – без жертв. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав Григоров.

Нагадаємо

1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини. Внаслідок ударів постраждали семеро цивільних.

росія атакувала Сумщину, пошкоджена цивільна інфраструктура - ОВА