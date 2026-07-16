Атака на Киев: двое погибших, шестеро раненых
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских войск баллистическими ракетами на Киев погибли два человека, еще шестеро ранены. Среди раненых 16-летний парень, трое госпитализированы.
В результате вражеской атаки на Киев в ночь на четверг, 16 июля, погибли два человека. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
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Также, по его словам, еще 6 жителей столицы ранены.
В том числе, 16-летний парень. Троих раненых медики госпитализировали
Напомним
В ночь на 16 июля российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. В городе прогремели взрывы и вспыхнул сильный пожар.
Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе столицы произошло попадание в складские помещения, а в Дарницком обломки ракеты упали на территорию нежилой застройки.
"По другому адресу в Дарницком районе попадание в нежилое здание. В Святошинском, где было попадание в складские помещения, и в Дарнице, на территории нежилой застройки, пожары", - рассказал Кличко.
Количество раненых в Киеве после ночной атаки РФ возросло до восьми человек11.07.26, 06:48 • 11901 просмотр