Количество раненых в Киеве после ночной атаки РФ возросло до восьми человек
Киев • УНН
В результате ракетного удара россиян в ночь на 11 июля пострадали восемь человек, среди них 11-летний мальчик. Четверо раненых госпитализированы, остальным оказали помощь на месте.
Количество раненых в результате удара россиян в ночь на 11 июля возросло до восьми. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди раненых 11-летний мальчик.
Четверо пострадавших находятся в стационарах городских больниц. Остальным медики оказали помощь на месте
Ранее стало известно, что в результате атаки на Киев пострадала женщина, ее госпитализировали.
Напомним
Ночью 11 июля Киев атаковали ракетами, прозвучали как минимум три взрыва.
Ракетная атака рф на Киев унесла жизнь человека, двое раненых08.07.26, 08:29 • 31072 просмотра