Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету

Во время последней тревоги российские военные направили ракету на Днепровский район Днепропетровщины. Однако смертоносный снаряд не долетел. Его уничтожили защитники неба с ПвК "Восток". За защиту неба поблагодарил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

российские террористы не унимаются. Направили ракету на Днепровский район. Но ее уничтожили бойцы из ПвК "Восток"! Спасибо! - написал в Телеграмм глава ОВА.

Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами