Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету

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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  42272 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  164313 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  202649 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  179434 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  173378 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  147366 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

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Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  297536 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

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ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  181480 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  314148 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171015 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

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Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  190939 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

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Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203535 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

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И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  206893 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

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Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  205088 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  192646 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

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Новости по теме

Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету

Рота противовоздушной обороны "Восток" перехватила российскую ракету, нацеленную на Днепровский район Днепропетровской области.

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Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету

Со следующей недели ожидается дефицит мощностей в энергосистеме: вероятны плановые отключения света

Из-за резкого похолодания энергосистема Украины может столкнуться с дефицитом в 2 ГВт, начиная со следующей недели, что может привести к плановым отключениям электроэнергии в часы пик.

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Со следующей недели ожидается дефицит мощностей в энергосистеме: вероятны плановые отключения света

Северная Корея снова стреляет возле границы с Южной - СМИ

Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений, при этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Эта акция усилила напряженность и вызвала местные предупреждения.

Новости Мира •   •  23633 просмотра
Северная Корея снова стреляет возле границы с Южной - СМИ

Утренний обстрел Херсона: один погибший и один раненый

Мужчина, 62 года, умер в херсонской больнице после ранений, полученных во время утреннего обстрела города. Еще один мужчина получил травмы во время атаки россиян на город в 10:45

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Утренний обстрел Херсона: один погибший и один раненый

Херсонщина: россияне атаковали из авиации Бериславский район

Российские войска нанесли авиаудары по Бериславскому району Херсонской области, повредив здания, но не ранив жителей. УНН сообщает о 89 обстрелах в регионе, в результате которых пострадали 5 человек, в том числе 2 детей.

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Херсонщина: россияне атаковали из авиации Бериславский район

Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка

Из разрушенного дома в селе Ровном, что в Донецкой области, вытащили тело ребенка, спасатели ищут еще пять человек. В частности. под завалами может быть еще два ребенка.

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Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка

Запорожская область: армейцы рф нанесли более полутора сотен ударов по региону

Российские войска 169 раз обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области; был нанесен материальный ущерб, но обошлось без жертв.

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Запорожская область: армейцы рф нанесли более полутора сотен ударов по региону

Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами

Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из беспилотников и артиллерии, вызвав разрушения и пожары в Днепре, но о жертвах не сообщалось.

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Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами

ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области

Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.

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ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области

Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы

Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, вызвав разрушения и ранения. Во время масштабных разрушений был ранен 56-летний мужчина.

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Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы