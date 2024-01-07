Атака на Днепропетровщину: ПвК "Восток" уничтожили вражескую ракету
Рота противовоздушной обороны "Восток" перехватила российскую ракету, нацеленную на Днепровский район Днепропетровской области.
Со следующей недели ожидается дефицит мощностей в энергосистеме: вероятны плановые отключения света
Из-за резкого похолодания энергосистема Украины может столкнуться с дефицитом в 2 ГВт, начиная со следующей недели, что может привести к плановым отключениям электроэнергии в часы пик.
Северная Корея снова стреляет возле границы с Южной - СМИ
Северная Корея осуществила артиллерийский обстрел моря вблизи южнокорейского острова Йонпхендо на фоне продолжающихся военных учений, при этом не сообщалось о жертвах или пересечении снарядами морской границы. Эта акция усилила напряженность и вызвала местные предупреждения.
Утренний обстрел Херсона: один погибший и один раненый
Мужчина, 62 года, умер в херсонской больнице после ранений, полученных во время утреннего обстрела города. Еще один мужчина получил травмы во время атаки россиян на город в 10:45
Херсонщина: россияне атаковали из авиации Бериславский район
Российские войска нанесли авиаудары по Бериславскому району Херсонской области, повредив здания, но не ранив жителей. УНН сообщает о 89 обстрелах в регионе, в результате которых пострадали 5 человек, в том числе 2 детей.
Донецкая область: спасатели вытащили из-под завалов в Ровном мертвого ребенка
Из разрушенного дома в селе Ровном, что в Донецкой области, вытащили тело ребенка, спасатели ищут еще пять человек. В частности. под завалами может быть еще два ребенка.
Запорожская область: армейцы рф нанесли более полутора сотен ударов по региону
Российские войска 169 раз обстреляли 22 населенных пункта Запорожской области; был нанесен материальный ущерб, но обошлось без жертв.
Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из беспилотников и артиллерии, вызвав разрушения и пожары в Днепре, но о жертвах не сообщалось.
ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области
Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы
Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, вызвав разрушения и ранения. Во время масштабных разрушений был ранен 56-летний мужчина.