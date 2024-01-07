Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами

Армейцы рф атаковали Днепропетровщину ударными-дронами и артиллерией. Под огонь попали жители Никопольского, Червоногригорьевского района и города Днепра. О ситуации в регионе рассказал председатель ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

После вечерней атаки шахедами россияне взялись за тяжелую артиллерию. Ударили из нее по Никопольщине. - сообщил Лысак.

Детали

Кроме Никопольщины, по данным главы ОВА еще с пол десятка снарядов россияне выпустили ночью по Червоногригорьевской громаде. Людей, к счастью, не задело. Последствия разрушений еще устанавливаются.

Относительно атаки по Днепру, которое накануне атаковали дронами, там вспыхнули два пожара. Огонь оперативно укротили чрезвычайники.

По последним данным в городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем. А также две многоэтажки и админздание.

Кроме того, уничтожены 4 машины гражданских, еще 12 - избиты.

Дополнительно

По уточненным данным от Лысака, ночью в Криворожском районе защитники неба сбили 2 вражеских беспилотника. Еще один вражеский дрон накануне вечером уничтожили защитники в Никопольском районе.

россияне вечером обстреляли Никопольщину в Днепропетровской области - ОВА

Напомним

Накануне вечером сообщалось, что россияне беспилотники атаковали Днепр. Говорили о попадании в жилой дом. Спасатели спасли шесть человек, включая детей.