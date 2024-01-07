Днепропетровщина: россияне били из артиллерии и ударными-дронами
Российские войска обстреляли Днепропетровскую область из беспилотников и артиллерии, вызвав разрушения и пожары в Днепре, но о жертвах не сообщалось.
ВСУ уничтожили вражеский недостроенный железнодорожный мост в Донецкой области
Вооруженные силы Украины разрушили частично построенный железнодорожный мост возле Гранитного, что препятствует планам России по прямому железнодорожному сообщению с Мариуполем, Волновахой и Донецком.
Харьковская область: обстреляно более 15 населенных пунктов, есть жертвы
Российские войска атаковали более 15 населенных пунктов Харьковщины, вызвав разрушения и ранения. Во время масштабных разрушений был ранен 56-летний мужчина.
В Киев приехала глава МИД Японии Йоко Камикава - СМИ
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку Украине на фоне конфликта с Россией и провести переговоры с чиновниками.
Сумская область за ночь выдержала четыре российские атаки
Российские войска обстреляли населенные пункты Белопольского и Хотинского районов Сумской области, вызвав 10 взрывов на приграничных территориях.
Херсонщина: из-за обстрелов рф ранены пять человек, среди них два ребенка
Российские обстрелы ранили пятерых херсонцев, в том числе двух детей, на фоне 89 обстрелов за сутки.
Президент Евросовета Шарль Мишель планирует досрочно покинуть пост
Президент Совета ЕС Шарль Мишель планирует покинуть свой пост после выборов в Европейский парламент в 2024 году, и вопрос о его преемнике является актуальным.
В США ожидают, что Турция ратифицирует членство Швеции в НАТО в ближайшее время
Блинкен ожидает, что Турция ратифицирует заявку Швеции на участие в НАТО в ближайшие недели.
На Николаевщине вражеский "шахед" попал в законсервированную базу отдыха - возник пожар
Вражеский беспилотник попал в закрытую базу отдыха в Николаевской области, вызвав пожар, обошлось без жертв.
В Боливии изъяли рекордную партию кокаина – почти 9 тонн
В Боливии конфисковала рекордные 8,8 тонны кокаина на сумму 224 миллиона долларов; это была самая крупная конфискация в истории страны, и наркотики, скорее всего, направлялись в Нидерланды.