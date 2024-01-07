Дніпропетровщина: росіяни били з артилерії та ударними-дронами
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Дніпропетровську область з безпілотників та артилерії, спричинивши руйнування та пожежі в Дніпрі, але про жертви не повідомлялося.
Армійці рф атакували Дніпропетровщину ударними-дронами та артилерією. Під вогонь потрапили мешканці Нікопольского, ЧЧервоногригорівського району та міста Дніпра. Про ситуацію в регіоні розповів голова ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
Після вечірньої атаки шахедами росіяни взялися за важку артилерію. Вдарили з неї по Нікопольщині.
Деталі
Крім Нікопольщини, за даними очліьника ОВА ще з пів десятка снарядів росіяни випустили вночі по Червоногригорівській громаді. Людей, на щастя, не зачепило. Наслідки рйнувань ще встановлюються.
Щодо атаки по Дніпру, яке напередоні атакували дронами, там спалахнули дві пожежі. Вогонь оперативно приборкали надзвичайники.
За останніми даними у місті пошкоджені освітній заклад та гуртожиток при ньому. А також дві багатоповерхівки та адмінбудівля.
Крім того, знищені 4 автівки цивільних, ще 12 – побиті.
Додатково
За уточненими даними від Лисака, вночі у Криворізькому районі захисники неба збили 2 ворожих безпілотники. Ще один ворожий дрон напередоні ввечері знищили оборонці у Нікопольському районі.
росіяни ввечері обстріляли Нікопольщину у Дніпропетровській області - ОВА06.01.24, 09:24 • 29645 переглядiв
Нагадаємо
Напередодні ввечері повідомлялось, що росіяни безпілотники атакували Дніпро. Говорили про влучання у житловий будинок. Рятувальники врятували шістьох людей, включаючи дітей.